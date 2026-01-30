Российский турист прогулялся голым на борту самолета из Вьетнама в Таиланд

Российский турист прогулялся обнаженным по салону самолета, летевшего по маршруту Нячанг-Бангкок . Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 29 января. Один из пассажиров самолета заявил, что мужчина, сидевший позади него, внезапно стал странно себя вести. Турист разделся, повздорил с проводником и громко заявил, что планирует спрыгнуть с самолета.

После этого он действительно совершил прыжок, но лишь тогда, когда самолет совершил вынужденную посадку из-за него. По информации канала, в результате инцидента россиянин повредил ногу и был принят сотрудниками полиции.

11 ноября газета Daily Mail писала о том, что миллионер получил срок за угрозы бортпроводницам в первом классе самолета, следовавшего из Лондона в пакистанский Лахор. По данным издания, 38-летний предприниматель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорблял стюардесс, угрожал им групповым изнасилованием и пообещал взорвать отель, в котором должны были остановиться сотрудники авиакомпании.

Известно, что у мужчины две жены. Одна из них в тот момент находилась рядом. На борту также были его дети, которые умоляли отца остановиться. Бортпроводники пытались успокоить его, но сделать это не получилось. Суд приговорил дебошира к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.