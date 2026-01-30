«Новых людей» признали виновными в нарушении правил митинга из-за акции «крысиные бега»

В Карелии на партию «Новые люди» составили протокол из-за митинга против крыс

На партию «Новые люди» составили протокол о нарушении порядка митинга из-за акции против крыс в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Канал выяснил, что 27 января Петрозаводский городской суд зарегистрировал дело по ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении регионального отделения партии.

Секретарь отделения «Новых людей» Сергей Усатенко рассказал редакции, что протокол составлен из-за акции «Крысиные бега», которая прошла в конце ноября и длилась минуту. Во время акции несколько человек в костюмах крыс пробежали по центру Петрозаводска с табличками: «Бюджет съели, а мы остались», «Деньги есть. Плана нет. А мы есть».

Секретарь отметил, что в городе «невероятные проблемы» с крысами, при этом обращения в надзорные органы не помогают, поэтому и было решено снять на эту тему небольшой ролик.

Усатенко рассказал, что представителей партии вызывали в полицию для дачи показаний. Он также назвал странным то, что людей привлекают к ответственности, когда они пытаются привлечь внимание к проблеме.

