«Эх, потеряли пацана!»: Эйдельштейна заподозрили в романе с режиссером Надей Ли Коэн

Интернет-пользователи увидели намек на роман Марка Эйдельштейна с Надей Ли Коэн

Интернет-пользователи заподозрили актера Марка Эйдельштейна в романе с художницей и режиссером Надей Ли Коэн. Они предположили, что 23-летний звезда «Аноры» появился на одном из снимков 33-летней британки.

Коэн опубликовала в социальных сетях серию снимков, сделанных во время поездки в Париж. На одном из кадров подписчики разглядели Марка Эйдельштейна, несмотря на то, что на кадрах не видно лицо мужчины.

«Как говорят у нас, совет да любовь!»; «Эх, потеряли пацана»; «Горько!» — написали под постом знаменитости.

Фанаты заявили, что одобряют потенциальный союз, добавив в шутку: «Но не от всей души». При этом пока ни Марк, ни Надя не комментируют ситуацию официально.

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Фильм побил рекорд премии.

8 января стало известно, что Эйдельштейн снялся в весенней рекламной кампании вместе с супермоделью Беллой Хадид и певицей Charli XCX. Фотографом съемки выступил Глен Лачфорд. Актер был одет в брюки, рубашку и кожаную куртку.

