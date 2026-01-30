Россия осудила приговор латвийского суда правозащитнику Гапоненко

Россия решительно осуждает приговор суда Латвии, который приговорил 71-летнего ученого и правозащитника Алесандра Гапоненко к тюремному сроку. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем этот политизированный, основанный на заведомо ложных сфабрикованных обвинениях вердикт, который был вынесен марионеточным латвийским так называемым правосудием по заказу правящего режима», — сказала дипломат.

По ее словам, это является «попыткой заставить замолчать тех, кто говорит правду».

«Все это напоминает худшие гестаповские практики», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В январе суд в Латвии приговорил Гапоненко к 10 годам тюрьмы по обвинениям, выдвинутым после его участия в конференции российского Института стран СНГ. Мужчина был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса прибалтийской республики — о разжигании этнической ненависти и помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, совершенных в группе лиц. В совокупности Гапоненко было назначено десять лет лишения свободы и три года пробационного надзора. При этом было учтено то, что под стражу он был взят еще 14 марта 2025 года.

Ранее суд в Латвии приговорил гражданина России к одному году лишения свободы.