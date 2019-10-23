Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу «Татнефти», передает РИА «Новости».

Суд отклонил кассационную жалобу Украины в лице ее министерства юстиции, не установив оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Арбитраж обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

— Московский суд отказал Украине в прекращении дела по выплате $144 млн «Татнефти»