Медведев высказался о влиянии роботов на рынок труда

close
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью.

К возможным изменениям он отнес более активное внедрение гибких графиков и удаленной работы.

Медведев также добавил, что специальности могут сместиться в сторону более высокотехнологичных.

Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Открытые инновации» на площадке технопарка «Сколково».