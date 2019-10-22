Медведев высказался о влиянии роботов на рынок труда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью.

К возможным изменениям он отнес более активное внедрение гибких графиков и удаленной работы.

Медведев также добавил, что специальности могут сместиться в сторону более высокотехнологичных.

Об этом он заявил во время своего выступления на форуме «Открытые инновации» на площадке технопарка «Сколково».