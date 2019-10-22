Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Известно, что пока НРД еще не сделали оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Однако проведение такой процедуры планируется.

«За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад», — рассказал о необходимости НРД в качестве оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

При этом в Минэкономразвии отметили, что пенсионные накопления могут стать одним из способов увеличить экономический рост в России после 2022 года.

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