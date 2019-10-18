«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Нафтогаз» намерен взыскать с российского «Газпрома» более $11 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.

«Нафтогаз» запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Компания намерена выслать исковые требования 1 ноября.

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