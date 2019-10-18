«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
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«Нафтогаз» намерен взыскать с российского «Газпрома» более $11 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
«Нафтогаз» запрашивает сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Компания намерена выслать исковые требования 1 ноября.
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