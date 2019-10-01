Налогообложение богатых россиян станет жестче
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно которому налогообложение богатых россиян будет ужесточено. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как только проект начнет действовать, налоги в России будут обязаны выплачивать граждане, которые пребывают в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. В настоящий момент, этот срок равен 183 дням.
Однако налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в стране будет считаться даже тот, кто находился в ней менее 90 дней.
Помимо этого, инициатива предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Сейчас этот показатель имеет отметку в 30%.
Также Минфин планирует освободить от подачи налоговых деклараций ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые имеют онлайн-кассы.