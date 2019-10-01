Депутат Госдумы заявил о необходимости поэтапного перехода к «четырехдневке»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил о необходимости постепенного перехода к сокращенной рабочей недели. Об этом сообщает RT.

Депутат предложил в течении 2020-2022 годов укорачивать продолжительность рабочей недели на час ежегодно.

Шеин уверен, что серьезные переходы должны быть плавными.

Кроме того, парламентарий считает, что такие перемены не приведут к катастрофе или трагедии.

Ранее сообщалось, что Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки».