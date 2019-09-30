Вопрос о повышении пенсионного возраста в Кремле не стоит, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что эта тема на повестке дня не стоит и таких вопросов среди представителей власти нет.

До этого соответствующее заявление сделал член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковской. По его словам в правительстве якобы рассматривают повышение пенсионного возраста еще на три года.

Ранее правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров.