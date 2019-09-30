Песков отреагировал на информацию о повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение пенсионного возраста в стране, сообщает ТАСС.

По его словам, вопроса дальнейшего повышения пенсионного возраста в России на повестке Кремля нет.

«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заявил он.

Ранее в Минтруде рассказали о повышении пенсий с 1 января.