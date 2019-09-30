В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых — предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в письме предлагается поднять штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 2 тыс. рублей).

Известно, что такие цифры назвали представители Самарской области, где в 2018 году 421 человека осуществляли деятельность без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, и 992 человека работали без официального трудоустройства.

Ранее эксперт рассказал, что вывод экономики из тени оказался опасным для России.