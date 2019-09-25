В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая в Госдуме, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев представил информацию о ходе проведения осенних полевых работ в России.

Однако аудитор СП отметил, что при росте объема производства сельхозпродукции необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания.

По его словам, с 1 января цены выросли на яблоки, лук, морковь, также пдорожали рис, пшеничная мука и ржаной хлеб. Как отметил Каульбарс, такая ситуация на потребительском рынке вызывает «некоторое беспокойство».