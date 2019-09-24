Евро упал до уровня марта 2018 года

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На Московской бирже в ходе торгов курс евро снизился на 0,33% до отметки в 69,935 рубля.

В последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля в марте 2018 года.

В свою очередь курс доллара опустился на 0,25%, до 63,66 рубля.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».