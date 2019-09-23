России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке

В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке. Об этом говорится в обзоре центра.

В течение 10 лет на мировом газовом рынке будут три экспортера: Россия, США и Катар. Другие экспортеры — Норвегия, Австралия, Канада — останутся крупными игроками, но их влияние будет региональным, а не глобальным.

В докладе отмечается, что в ближайшие годы названные страны выйдут в лидеры благодаря планам по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ).

Россия увеличит поставки СПГ в другие государства в три раза, (до 68 млрд кубометров) и трубопроводного газа за счет запуска «Северного потока-2» из России в Европу и «Силы Сибири» из России в Китай.

По мнению экспертов, спустя десять лет главным мировым импортером СПГ будет Китай, он обгонит Японию и страны ЕС.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак заявил об отсутствии риска дефицита нефти.