Нефтеперерабатывающий завод загорелся под Петербургом

В Ленинградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС.

Спасатели рассказали, возгорание произошло на НПЗ в Киришском районе утром 23 сентября.

Выяснилось, что причиной пожара стало факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Известно, что пожарные смогли потушить горение за полтора часа.

По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ на севере Италии.