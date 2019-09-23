Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX

Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой источник.

Кроме того, специалисты отметили ошибки в действиях пилота и недостатки в техническом обслуживании. В общей сложности выявлено 100 ошибок. Окончательный документ по воздушному судну будет опубликован в ноябре текущего года.

Известно, что при падении индонезийского лайнера 29 октября 2018 погибли 189 человек.

Ранее сообщалось, что авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max.