Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова доказать, что Украине выгоднее покупать газ напрямую.

Также он отметил, что консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке.

«Мы считаем, что это важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года», — сказал министр.

Кроме того, Новак добавил, что бронирование мощностей компаний может быть и как на долгосрочный, так и на долгосрочный период.

Ранее сообщалось, что трехсторонние консультации России, ЕС и Украины завершены.