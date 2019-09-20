Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
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Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия готова доказать, что Украине выгоднее покупать газ напрямую.
Также он отметил, что консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке.
«Мы считаем, что это важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года», — сказал министр.
Кроме того, Новак добавил, что бронирование мощностей компаний может быть и как на долгосрочный, так и на долгосрочный период.
Ранее сообщалось, что трехсторонние консультации России, ЕС и Украины завершены.