«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан

Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новый закон позволит кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в том случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после того, как заемщику предложили вернуть деньги.

Отмечается, что в реестр ФССП будут включаться как коллекторы, так и кредитные организации — банки, микрофинансовые организации и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы и другие.

По мнению разработчиков законопроекта, инициатива уменьшит количество споров в суде и расширит гарантии прав граждан.

Правительство планирует запустить нововведение до конца года.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат выкупать долги у банков.