Кремль не ждет конкретных договоренностей по газу от встречи РФ, Украины и ЕС

Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, нужно провести еще очень много работы, чтобы достичь договоренностей.

Он отметил, что это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут вести переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер Украины Алексей Гончарук заявил о готовности Киева к переговорам с РФ по транзиту газа.