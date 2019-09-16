Снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Сети появились кадры из космоса, сделанные после атаки дронами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, на которых видны последствия случившегося. Снимки опубликовало Associated Press.

Уточняется, что снимки были сделаны в воскресенье 15 сентября 2019 года правительством США.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Ранее Reuters сообщил, что Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов.