Снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
В Сети появились кадры из космоса, сделанные после атаки дронами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, на которых видны последствия случившегося. Снимки опубликовало Associated Press.
Уточняется, что снимки были сделаны в воскресенье 15 сентября 2019 года правительством США.
Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.
Ранее Reuters сообщил, что Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов.