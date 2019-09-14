«Ъ»: электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Минфин предлагает установить акциз с 2020 года на электронные устройства для курения, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что на одно такое устройство ставка налога составит 50 руб.

Участники рынка опасаются возвращения потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, так как покупателям придется платить дважды — при покупке и стиков или жидкости, и самих устройств.

Ранее сообщалось, что власти США ограничат продажу вейпов.