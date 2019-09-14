Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу

С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в сообщении оператора.

Ограничение наложат в соответствии с решением, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

В OPAL отметили, что доступ «Газпрома» к мощностям компании будет ограничен с 07.00 по московскому времени.

Ранее cуд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии по OPAL. Решение, принятое Еврокомиссией в 2016 году, позволяло российскому «Газпрому» использовать мощности газопровода Opal в полной мере. Однако Польша обжаловала данное решение Еврокомиссии. Оно якобы нарушало принцип энергетической солидарности.

Газопровод OPAL — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Был проложен в 2011 году.