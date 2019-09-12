Апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. Об этом информирует ТАСС.

До этого спор между Россией и Украиной рассматривала третейская группа, она же в 2018 году вынесла постановление.

Апелляционный орган поддержал выводы третейской группы и закрепил победу в споре за российской стороной.

В ходе судебного разбирательства Россия оспаривала методику под названием «энергокорректировки», которая применяется с целью расчета себестоимости российской продукции. Согласно такому способу вместо цен на энергоносители на рынке России используются цены на рынках третьих стран.

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