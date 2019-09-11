Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нынешний трудовое законодательство России не соответствует современным реалиям. Значительная часть людей не работает по трудовому договору, который предполагает 8-ми часовой рабой день на рабочем месте, а трудятся из дома.

Медведев добавил, что количество фрилансеров с каждым годом растет, при этом они зарабатывают неплохие деньги.

Премьер-министр считает, что дистанционная занятость также нуждается в регулировании в рамках трудового законодательство.

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», - сказал он.

Кроме того, Медведев отметил, что не исключено, что можно будет построить такой график, что человек будет занят четыре дня в неделю.

Ранее Глава Минздрава оценила идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.