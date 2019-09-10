Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу Opal

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Согласно имеющейся информации, суд отменил решение на основе факта нарушения принципа энергетической солидарности.

Суд посчитал, что решение Еврокомиссии увеличить мощность газопровода и предоставить «Газпрому» доступ к дополнительным мощностям, рассматривало в общем влияние поставок в ЕС, однако не учитывала последствия для безопасности поставок газа именно в Польшу. Поэтому решение нельзя назвать энергетически солидарным.

Газопровод Oраl — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Был проложен в 2011 году. Полное использование мощностей Oраl блокировалось семь лет, и только в 2017 году удалось найти приемлемое решение. Сейчас Дания не дает разрешение на строительство «Северного потока-2».