Слухи о повышении пенсионного возраста опровергли в аппарате правительства РФ

Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет, сообщает РИА «Новости».

До этого СМИ информировали, что в правительстве создали рабочую группу, которая готовит второй этап пенсионной реформы, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Об этом якобы заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — сказал источник.

Ранее Путина попросили отменить пенсионную реформу.