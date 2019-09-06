Российские женщины чаще переплачивают за качественный товар

Роскачество выяснило, что женщины в России гораздо внимательны к составу продукта и готовы переплачивать за более качественный товар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, почти половина граждан предпочитает приобрести товар повышенного качества, даже если за него придется заплатить больше. Женщин в этом списке оказалось больше, чем мужчин (49% против 42%).

30% россиян обращают внимание на торговую марку. При этом ценой товара интересуются всего 2% российских жителей.

Особенно для граждан важна информация на упаковке, (64%) потребителей считают ее показателем качества товара. Далее следует срок годности, он важен для 72% респондентов.

65% россиян обращают внимание на дату изготовления, 39% — состав изготовления, 34% — массу и объем продукта.

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