На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.

В ходе Восточного экономического форума в присутствии полпреда президента, вице-премьера Юрия Трутнева подписаны 14 соглашений на более чем 1 трлн руб., сообщает фонд «Росконгресс».

«Если будут строиться новые предприятия, то будут увеличиваться налоги, будут строиться дороги, больницы, детские сады. Это и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока. Это основное, что мы хотели бы видеть на Восточном экономическом форуме», — отметил Юрий Трутнев, подчеркнув, что работа по налаживанию партнерств ведется каждый день.

Так, подписаны 4 соглашения о намерениях в реализации проектов в области перспективных информационных технологий на базе Дальневосточного федерального университета; о создании нового предприятия в ТОР «Нефтехимический» на 200,7 млрд рублей; о займе в рамках реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае; а также другие документы.

ВЭФ проходит на острове Русский 4-6 сентября. В нем участвуют около 8000 делегатов из 65 стран.