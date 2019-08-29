Основатель Alibaba предложил работать 12 часов в неделю

Основатель и глава китайской компании работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма сказал, что люди должны работать всего 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта, передает Bloomberg.

Человечество должно сосредоточиться достижении технологического прогресса и совершенствовании системы образования, чтобы люди смогли заниматься трудовой деятельностью три дня в неделю по четыре часа в день, считает Ма.

Он добавил, что нужно менять систему образования, иначе «у всех у нас будут проблемы».

В качестве примера технологии, которая дает человеку больше времени он назвал электричество. Так, благодаря электричеству у людей появилось свободное время на развлечения, а искусственный интеллект, по мнению Ма, даст людям больше времени для того, чтобы получать удовольствие от того, что они люди.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели.