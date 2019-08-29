Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

По его мнению, люди могут не перетруждаться и работать всего три дня в неделю по четыре часа в день при помощи технологических достижений и реформы систем образования.

«Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», — добавил Ма.

Он отметил, что всем державам стоит в течение 10-20 лет сосредоточиться на совершенствовании систем образования. Тогда все дети в будущем смогут работать по 12 часов в неделю.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели.