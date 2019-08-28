Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России.

На первом месте расположилась семья Гуцериевых. Их доход составляет $5,65 млрд. Отмечается, что с прошлого года он сократился на $320 млн. Клан Гуцериевых занимает верхушку рейтинга уже пятый год.

Семья Ротенбергов заняла второе место с состоянием в размере $5,18 млрд. в 2014 году их доход насчитывал $5,55 млрд.

Третье место было отдано клану Шаймиевых. Их активы увеличились на $320 млн и составили $2,8 млрд.

Также в первые 10 строчек рейтинга вошли Гапонцевы, Евтушенковы, Рахимкуловы, Линники, Саркисовы, Бажаевы и Михайловы.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день.