Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки

Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники.

Как стало известно из источников, иранская сторона намерена получать за экспорт сырья в данном объеме оплату наличными.

Помимо этого, источники утверждают, что это только начало.

В Иране надеются, что в дальнейшем экспорт нефти составит 1,5 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, власти Тегерана при согласии Запада прекратить обсуждение вопроса вокруг безусловного права республики обогащать уран хотят вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее власти британского Гибралтара освободили из под стражи танкер Grace1, на котором была иранская нефть.