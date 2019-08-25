Трамп сообщил о достижении договоренностей по торговле с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Япония заключили договоренности по торговле между странами. Об этом передает ТАСС.

По информации американского лидера, соглашение может быть подписано в сентябре 2019 года.

Трамп отмечает, что работа над этим велась длительное время.

«И мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов», — оценивает сделку Трамп.

Ранее Трамп выразил сожаление о недостаточном поднятии пошлин на китайские товары.