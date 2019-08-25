Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Как выяснили эксперты, наибольшая доля просрочек по ипотеке зафиксирована на Алтае, в Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии и в Бурятии.

Отмечается, что за шесть последних месяцев показатель неплатежей резко вырос на 2,95% в Чеченской Республике, на 1,3% — в Адыгее и поднялся на 1,07% в Ростовской области.

31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Теперь граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период длинной в шесть месяцев, в ходе которого они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

Льгота распространяется на граждан, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными сроком на два месяца.