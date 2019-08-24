Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что такое заявление Додон сделал после встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

По словам Додона, в последние года отношения российской стороны и Молдавии были очень хорошими на уровне высшего руководства. Он отметил, что на данный момент у стран есть контакты.

«Возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов», — добавил Додон.

Он напомнил, что вскоре с визитом в Россию приедет премьер страны и глава МИД. Это, по его мнению, свидетельствует о возобновлении «нормального сотрудничества между нашими странами по всем направлениям.

Ранее Додон рассказал о предложении России вывезти боеприпасы из Приднестровья.