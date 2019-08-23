Трамп призвал американские компании искать альтернативы Китаю

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал американские компании найти альтернативы производству своей продукции в Китае, об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

По мнению американского лидера, Китай украл интеллектуальную собственность США, поэтому дальше стране будет лучше «без него». Трамп также пообещал, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины.

Он также призвал американским компаниям, которые осуществляют доставку товаров из Китая, досматривать все грузы на предмет наличия фентанила. Согласно его публикации, этот опиоидный препарат убивает 100 тыс. американцев в год. В число этих компаний вошли такие гиганты как: FedEx, Amazon и UPS и другие.

Отмечается, что Китай увеличит ввозные пошлины на 5078 товаров из Америки общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Китай поднимет пошлины на импорт из США.