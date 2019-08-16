Россиянкам разрешили около 300 «мужских» профессий
Российский Минтруд сократил перечень работ, запрещенных для женщин, сообщается на сайте ведомства.
Теперь женщинам нельзя работать на 100 работах, тогда как раньше запрещенных профессий было 456.
«Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия», — говорится в сообщении.
Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники, на работу членами палубной команды (боцман, шкипер, матрос), а также машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов.
Кроме того, они смогут заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.