Самые богатые люди мира потеряли $18 млрд за день

Девять бизнесменов, являющиеся самыми богатыми в мире, потеряли в среду, 14 августа, приблизительно $18 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Как отмечается, причиной такой потери стало падение фондовых индексов США.

Уточняется, что индекс Dow Jones продемонстрировал максимальное падение, наблюдаемое в 2019 году.

Так, как подчеркивается, Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — $3,2 млрд, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно — около $3 млрд.

Согласно изданию, падение фондовых индексов не оказало влияние на состояние лишь одного предпринимателя, который входит в десятку Forbes, а именно — экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп потерял до $5 млрд из-за президентства.