ВТБ закрыл сделку по приобретению доли в железнодорожном холдинге РТК

Банк ВТБ и акционеры группы компаний «Рустранском» закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК, говорится в сообщении компании. ГК РТК – железнодорожный холдинг, в управлении которого находится парк из 68 тыс. вагонов, входит в пятерку крупнейших независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка.



Одной из задач акционеры РТК ставят модернизацию зерновой логистической инфраструктуры (компания является лидером на рынке перевозок насыпных и лесных грузов), в том числе для перевозок зерна, предназначенного для экспорта. По данным Минсельхоза , экспорт зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году превысил 53,4 млн т.

По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, покупка доли в РТК вписывается в стратегию банка на зерновом рынке – речь идет о синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга.

Российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал динамичный рост, и сейчас стоит задача качественной трансформации, считает президент РТК Константин Засов. «Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура рынка стала современной и отвечала вызовам времени. Мы видим колоссальные возможности кооперации с крупнейшим в стране банковским институтом, который заинтересован совместно с участниками рынка осуществить важнейший для страны проект», — сказал он.