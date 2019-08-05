Трамп назвал снижение курса юаня «валютной манипуляцией»

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.

«Китай опустил стоимость своей валюты почти до исторического минимума. Это называется «валютной манипуляцией», — написал американский лидер в своем посте.

Трамп также добавил, что решение китайского Народного банка опустить курс до минимума за десятилетие — это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай.

Ранее юань ослаб до минимума с декабря 2018 года. Курс юаня был понижен Центробанком Китая на 229 базисных пункта, до 6,9925 юаня за 1$.