Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов молодежи

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьеру Россию Дмитрию Медведеву с предложением ограничить выдачу займов молодым россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат предложил выдавать кредиты гражданам России младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Он пояснил, что только что достигшие совершеннолетия люди нередко злоупотребляют кредитами.

Причем, подчеркнул депутат, молодежь, как правило, берет кредиты на такие вещи, как модные персональные устройства, дорогие машины и заграничный отдых.

Петров уточнил, что такое отношение к заемным средствам побуждает банки «заманивать» молодежь в «кредитное рабство».

Ранее сообщалось, что вступил в силу закон об ипотечных каникулах.