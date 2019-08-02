Медведей прокомментировал идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал идею обнуления налогов на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает эту идею интересной.

Отмечается, что такое заявление глава кабмина сделал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Медведев также отметил необходимость в специальном инструменте активизации бизнеса на островах.

Ранее сообщалось, что Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов.