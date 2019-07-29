Стало известно, каких специалистов не хватает на российском рынке

Стали известны самые востребованные профессии в России. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на исследование HeadHunter.

Как показали результаты опроса, больше всего на российском рынке не хватает квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим техническим образованием.

Так, самыми востребованными профессиями в настоящее время являются: токарь, слесарь, техник на заводе и ИТ-специалисты.

Рекрутеры также рассказали о качествах требуемого персонала. Они отметили, что хотят, чтобы их будущие сотрудники были добросовестными, дисциплинированными и были способны переобучаться.

Ранее сообщалось, что опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий.