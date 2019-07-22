СМИ назвали эффективный метод борьбы с «Северным потоком — 2»

Журналисты издания The Hill считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые готовят Соединенные Штаты, бессмысленны в борьбе с ним.

По их мнению, более «эффективным методом» борьбы с проектом являются поставки в европейские страны сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В противном случае, уточнили журналисты, Россия воспользуется своими ресурсами как «геополитическим оружием».

Согласно изданию, санкции больше ударят по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с партнерам «Газпрома» из Европы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2».