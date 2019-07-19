Названы сферы, где можно заработать больше миллиона за месяц

Росстат сообщил, что больше миллиона рублей в месяц зарабатывают 11 тыс. россиян, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно исследованию, это 0,1% от всех работающих россиян.

Выяснилось, что самые большие зарплаты у работников сферы культуры, спорта, а также организаторы досуга и развлечений. Они получают 5,8 млн рублей в месяц. Специалисты сферы прочих услуг зарабатывают больше 3,7 млн рублей. Зарплата сотрудников в сфере нефтепродукта, лекарств и химических веществ оценивается в 2,7 млн рублей.

Отмечается, что больше всего работников, получающих больше 1 млн рублей, числятся в сфере торговли и ремонта транспорта, технической и финансово-страховой.

Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.