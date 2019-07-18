Лавров обвинил Данию в ситуации с «Северным потоком – 2»
close
Глава МИД России Сергей Лавров выступил с обращением к Дании из-за позиции страны по «Северному потоку-2», передает РИА «Новости»
Министр с сожалением отметил политизированную позицию властей страны и призвал Данию одуматься.
Он напомнил, что Копенгаген намерено затягивает выдачу разрешения на прокладку трубопровода в своей экономической зоне.
Лавров также добавил, что подобное поведение напрямую нарушает нормы международного морского права.
Он посоветовал Дании отказаться от деструктивных действий и принять правильное решение.