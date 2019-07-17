Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 17 июля постоянные жители всех областей Донецкой и Луганской областей Украины смогут с легкостью получить российские паспорта.

Таким образом, Путин внес в свой предыдущий указ изменения «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. До этого гражданство России могли получить только жители определенных районов ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса смогут получать российские загранпаспорта без регистрации.