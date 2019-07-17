Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 17 июля постоянные жители всех областей Донецкой и Луганской областей Украины смогут с легкостью получить российские паспорта.

Таким образом, Путин внес в свой предыдущий указ изменения «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. До этого гражданство России могли получить только жители определенных районов ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса смогут получать российские загранпаспорта без регистрации.