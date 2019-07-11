ПФР отреагировал на информацию о задержании замглавы фонда

close
Андрей Теличев/РИА «Новости»

Пенсионный фонд России сообщил, что оказывает содействие следствию при проверке замглавы фонда Алексея Иванова, передает ТАСС.

В ПФР отметили, что фонд работает в штатном режиме.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правоохранительные органы провели следственные действия с Ивановым.